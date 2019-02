Waarpraatsje: Mear sinne

DE JOUWER – Nei in dochs wol kâlde woansdei mei in berûne loft, wurdt it fan tongersdei ôf better.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is it op de measte plakken helder. By in swakke oant matige sude- oant súdwestewyn leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Tongersdei skynt de sinne flink, mar der ek kâns op wat hege bewolking. De wyn komt út it suden en is swak oant matich. It wurdt 9 graden.

Freed wurdt ek in hiel kreaze ‘maitiids’dei.

Jan Brinksma