Waarpraatsje: Maitiid

DE JOUWER – Nei in hiel wol kreaze freed, sjocht it der foar it wykein poerbêst út.

Yn ‘e nacht fan freed op sneon binne der hieltyd mear opklearringen. De wyn komt út it easten oant súdeasten en is swak oant matich. De temperatuer leit in pear graden boppe it friespunt.

Sneon skynt de sinne de hiele dei. By in matige súdeastewyn wurdt it 10 graden. Yn ’e nacht fan sneon op snein soe it in graadsje frieze kinne.

Snein feroaret der hast neat oan it strieljende waar. De sinne skynt wer de hiele dei en it wurdt op ’e nij om de 10 graden hinne.

Takomme wike bliuwt it rêstich maitiidswaar. It wurdt dan noch wat mylder.

Jan Brinksma