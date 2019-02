Waarpraatsje: ‘Maitiid’

DE JOUWER – Nei in hiel kreaze tongersdei wurdt it freed noch wat mylder. Wy sille de sinne hast de hiele dei sjen.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is it helder. By in swakke sude- oant súdeastewyn leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Freed skynt de sinne de hiele dei. De wyn komt út it suden oant súdeasten en is swak oant matich. It wurdt 11 of 12 graden. By de Iselmar en de kust lâns is it in bytsje frisser.

It wykein sjocht der ek goed út. It bliuwt myld en de sinne sil sa út en troch goed te sjen wêze.

Jan Brinksma