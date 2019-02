Waarpraatsje: kreas

DE JOUWER – Nei in moaie moandei bliuwt it foarearst kreas en (frij) myld waar.

Yn ’e nacht fan moandei op tiisdei wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. De wyn giet nei it westen en wurdt swak oant matich. De temperatuer leit mar krekt boppe it friespunt.

Tiisdei wikselje bewolking en opklearringen inoar op ’e nij ôf. In hiel lyts bytsje rein is net hielendal útsletten. By in swakke oant matige weste- oant súdwestewyn wurdt it 7 graden.

Fan woansdei ôf bliuwt it drûch. It wurdt stadichoan noch wat mylder en letter yn ’e wike sjogge wy de sinne hieltyd mear. Suver al in bytsje maitiidseftich.

Jan Brinksma