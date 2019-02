Waarpraatsje: Gjin grutte feroaring

DE JOUWER – Nei in hiel kreas wykein sjocht it waar der foar takomme wike ek goed út. Wol sil it tiisdei en woansdei wat minder myld wurde. Der is boppedat kâns op wat rein.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is it helder. By in swakke oant matige sudewyn leit de temperatuer krekt boppe it friespunt.

Moandei skynt de sinne earst flink, mar geandewei de dei rekket de loft berûn. De wyn komt út it suden oant súdwesten en is matich. It wurdt 11 graden.

Op tiisdei soe der wat rein falle kinne en it wurdt dan ek wat frisser. Letter yn ‘e wike is der mear sinne en giet de temperatuer wer omheech.

Jan Brinksma