Waarpraatsje: Freed noch net strieljend

DE JOUWER – It wie tongersdei in tsjinfallende dei en freed wurdt ek noch net een strieljende maitiidseftige dei. It wykein sjocht der better út.

Yn ‘e nacht fan tongersdei op freed is de loft berûn, al binne inkelde opklearringen ek net útsletten. Op guon plakken kin boppedat damp ûntstean. By in swakke westewyn wurdt it om de 5 graden hinne.

Freed is it earst skier mei kâns op damp. De loft is berûn en de sinne sil mar sa út en troch te sjen wêze. Letter op ‘e dei is de sinne, nei alle gedachten, better te sjen. De wyn is swak en komt út ferskate rjochtingen. Yn ‘e rin dan ‘e dei giet de wyn nei it easten en is er swak oant matich. It wurdt 10 graden.

Yn it wykein skynt de sinne flink en leit de temperatuer om de 11 graden hinne.

Jan Brinksma