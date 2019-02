Waarpraatsje: Ferreinde snein

DE JOUWER – Nei in tige rûzige sneon krije wy in snein dy’t folslein ferreine sil. Takomme wike wurdt it better.

Yn ’e nacht fan sneon op snein rekket de loft berûn en letter kin it reine. De wyn giet fan it suden nei it súdwesten en wurdt matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar earst noch frij krêftich. De temperatuer leit om de 6 graden hinne.

Snein reint it in hiel skoft. De swakke oant matige wyn komt út ferskate rjochtingen. Letter wurdt de wyn noardwest en is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt 9 graden.

Fan moandei ôf wurdt it rêstiger en is it in tal dagen drûch. It bliuwt frij myld foar de tiid fan it jier.

Jan Brinksma