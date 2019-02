Waarpraatsje: Ekstreem

DE JOUWER – Nei in kâlde nacht (Ljouwert -3,4) waard it moandei tige myld. Yn De Bilt wie it de waarmste dei ea yn febrewaris. Tiisdei wurdt it ek tige myld foar de tiid fan it jier.

Yn ‘e nacht fan moandei op tiisdei is it helder en op guon plakken kin wat damp ûntstean. By in swakke wyn út ferskate rjochtingen sil it in pear graden frieze.

Tiisdei skynt de sinne de hiele dei. De wyn is swak en komt út it súdwesten oant westen. De temperatuer leit tusken de 10 en 16 graden.

It waar foar woansdei sjocht der ek noch hiel kreas út. Fan tongersdei ôf krije wy stadichoan oar waar.

Jan Brinksma