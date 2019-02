Utslaggen earste trije omlopen Fryslân Open

Yn Frjentsjer is tiisdei it toernoai Fryslân Open fan ein gien. It is in meardaachske westriidrige yn it Frysk damjen. De helte fan ’e 28 dielnimmers binne ynternasjonale dammers. Guon fan harren binne al jierren fêste gast op it toernoai, mar dochs die bliken dat it de Friezen noch altyd handiger ôfgiet. De fjouwer spilers sûnder puntferlies hearre dan ek typysk ta de Fryke top.

Dochs wiene der ek ferrassings. De grutste wie wol it ferlies fan topspiler Foeke Tiemensma tsjin Petra Duskova. De Tsjechyske dielnimster tsjoende in daverjende kombinaasje op it boerd, dat de Frjentsjerter koe har de hân mar jaan.

Utslaggen en tuskenstân

Earste omloop

Tsjerk Wijbenga – David Riupassa 1-0; Alexander Georgiev – Hein de Vries 0-1; Bauke Dijkstra – Herbert Tulleken 1-0; Jean Marc Ndjofang – Dicky van der Meer 0-1; Darya Tkachenko – Taeke Kooistra 0-1; Liuwe Westra – Macodou NDiaye 0-1; Renaud Braye – Hans Jansen 0-1; Auke Zijlstra – Fedde Wiersma 1-0; Piet Sikma – Frederik Bos 0-1; Petra Duskova – Foeke Tiemensma 1-0; Aleksej Domchev – Kees Tijssen 0-2; Jelle Wiersma – Alexander Shvartsman 2-0; Sjoerd Couperus – Jan van Dijk 0-2; Patrick Casaril – Marten Walinga 0-1.

Twadde omloop

Van Dijk – J. Wiersma 0-1; Walinga – Duskova 1-0; Bos – Wijbenga 0-1; De Vries – Zijlstra 1-0; NDiaye -Dijkstra 0-1; Jansen – Van der Meer 0-1; Tijssen – Kooistra 0-1; Tkachenko – Domchev 0-1; Shvartsman – Couperus 0-1; Tiemensma – Casaril 1-0; Riupassa – Sikma 0-1; F. Wiersma – Georgiev 0-1; Tulleken – Westra 0-1; Braye – Ndjofang 0-1.

Tredde omloop

Wiersma – De Vries 1-0; Dijkstra – Walinga 0-1; Van der Meer – Wijbenga 0-1; Kooistra – Domchev 1-0; Georgiev – NDiaye 1-0; Ndjofang – Jansen 0-1; Sikma – Van Dijk 0-1; Duskova – Tijssen 0-1; Couperus – Bos 0-1; Zijlstra – Tiemensma 0-1; Westra – Shvartsman 1-0; Casaril – Tkachenko 1-0; F. Wiersma – Riupassa 0-1; Tulleken – Braye 0-1.

Tuskenstân

1-4 Tsjerk Wijbenga, Jelle Wiersma, Marten Walinga, Teake Kooistra: 3 punten

5-14 Hein de Vries, Dicky van der Meer, Jan van Dijk, Frederik Bos, Kees Tyssen, Bauke Dijkstra, Hans Jansen, Alexander Georgiev, Foeke Tiemensma, Liuwe Westra: 2 punten

15-24 Petra Dušková, Macodou Ndiaye, Alexej Domchev, Jean Marc Ndjofang, Piet Sikma, Patrick Casaril, Auke Zylstra, Sjoerd Couperus, David Riupassa, Renaud Braye: 1 punt

25-28 Alexander Shvartsman, Herbert Tulleken, Daria Tkachenko, Fedde Wiersma: 0 punten

Lotting foar de fjirde omloop

Tsjerk Wijbenga – Jelle Wiersma

Marten Walinga – Teake Kooistra

Dicky van der Meer – Alexander Georgiev

Jan van Dyk – Hein de Vries

Frederik Bos – Bauke Dykstra

Hans Jansen – Foeke Tiemensma

Kees Tyssen – Liuwe Westra

Alexej Domchev – Auke Zylstra

Macodou Ndiaye – Patrick Casaril

David Riupassa – Sjoerd Couperus

Piet Sikma – Jean Marc Ndjofang

Renaud Braye – Petra Dušková

Alexander Shvartsman – Fedde Wiersma

Daria Tkachenko – Herbert Tulleken