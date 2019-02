Utslach Frysk Damjen twadde iepen Waadhoeketoernoai FRYSK!

It Twadde Iepen Waadhoeketoernoai FRYSK! foar basisskoallen (13 dielnimmers, 4 skoallen( is wûn troch Aniek Koopmans út Wytmarsum. Hja helle 4½ punt út 6 spullen, lykas Chiara Zwerver út Wommels. De beide froulju spilen in alderyslikst spannend spul om it masterskip. Aniek kaam rillegau better te stean, mar Chiara wrotte troch nei daam. Aniek like de gryp op it spul eefkes kwyt te reitsjen, mar skuorde de kop der wer goed by en makke mei in fraaie slachset it spul út.

Einstân:

1-2 Chiara Zwerver (Fûnemint Wommels), Aniek Koopmans (Sintmaartenschool Boalsert): 4½ punt – beslissingspartij Chiara-Aniek 0-1

3-4 Janke Delea (Wommels), Lars Salverda (OBS De Steven, Franeker) 4 punten

5-6 Tsjeard Bron (Boalsert), Teije Stor (Boalsert) 3½ punt

7-10 Jurre Spijksma (Boalsert), Jelmer Eijzenga (Staetlânsskoalle Tsjom), Jack Koopmans (Frjentsjer), Hendrika van der Eems (Wommels) 3 punten

11 Jitze Draaisma (Frjentsjer) 2½ punt

12 Louise Hoekstra (Frjentsjer) 2 punten

13 Kimberly Engbrenghof (Frjentsjer) 1½ punt