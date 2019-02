Twa teams Dockingakolleezje Ferwert nei finale NK ploege-efterfolging

Woansdei 6 febrewaris binne yn Thialf de foarkrigen fan de Nederlânske kampioenskippen skoalploege-efterfolging holden. It Dockingakolleezje fan Ferwert wie mei trije teams yn trije ferskillende kategoryen goed fertsjintwurdige. It fammeteam net-lisinsje mocht de spits der ôfbite en die dat mei in moaie tiid fan 1.53.620 yn omrin 1 en 1.56.900 yn omrin 2. Mei de som fan beide tiden waard dat groepke twadde yn de kategory en giet it troch nei de finalen yn Breda. As twadde kaam de jongesgroep net-lisinsje yn de baan. Mei twa kear fierwei de fluchste tiid, 1.22.920 en 1.28.250, waard dy groep earste en giet ek troch nei Breda foar de finale.

De âldere jonges kamen as lêsten de baan op. Twa kear moasten se tsjin in Dokkumer team fan deselde skoallemienskip ride, mar it ferskil wie te grut. Se rieden net min, mar de oare teams koene flugger. Yn de earste omrin in tiid fan 3.13.740 en yn de twadde omtin in tijd fan 3.01.610. Spitigernôch foar harren net troch nei de finale.

De finalen yn Breda binne op 12 maart. Fan it Dockingakolleezje sille dêr fjouwer teams hinne, twa fan Ferwert en twa en fan Dokkum.