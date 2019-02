Stichting Cambuur Verbindt lûkt trije ambassadeurs oan

Om ‘Cambuur Verbindt’ noch better skoare te litten is de stichting in relaasje oangien mei trije ambassadeurs: Ferd Crone (boargemaster fan Ljouwer), Wander Blaauw (direkteur Alrijne sikenhuzen) en Bote Galama (foarsitter Commerciële Club Leeuwarden). Njonken it útdragen fan de doelstellingen fan Cambuur Verbindt kinne de ambassadeurs ek ynset wurde by de útfiering fan de maatskiplike projekten.

Cambuur Verbindt is in maatskiplike stichting dy’t him al fiif jier ynset foar minsken dy’t in steuntsje yn ’e rêch goed brûke kinne. Dat bart mei in grut tal projekten dy’t Sûnens, Talintûntwikkeling en Yntegraasjetie & Leefberheid fal. Dêr wurdt gebrûk by makke fan de fasiliteiten fan de BVO SC Cambuur (spilers, ynfrastruktuer, stadion) en gearwurke mei ferskate organisaasjes yn de gemeente Ljouwert. Cambuur Verbindt wurdt finansjeel stipe troch partners en freonen.

Cambuur Verbindt organisearret ûnder mear CambuurT Voetbal, OldStars, Scoren Voor Gezondheid, Playing For Success, Cambeurs, Nederlânske Les foar allochtoane froulju en stipet ûnderskate goede doelen lykas it Jeugdfûns Sport. Alle projekten wurde oanstjoerd troch Karin Smit.