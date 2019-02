Skiermûntseach 16 o/m 21 maart poadium foar nije generaasje topmusisy

De grutste klassike talinten út binnen- en bûtenlân, dy’t furoare meitsje op ynternasjonale konkoersen, binne fan 16 o/m 21 maart te bewûnderjen op Festival Jong Talent Skiermûntseach. Neist tweintich konserten, biedt it sfearfolle festival masterclasses, dokumintêres, lêzings, natuerekskurzjes en stjerrekuiertochten. Mar ek: 30 kilometer fytspaad, 18 kilometer strân en mear as 300 fûgelsoarten.

Festival Jong Talent feroaret it eilân foar seis dagen yn in briedplak foar jonge profesjonals. Ut de hiele wrâld wei reizgje sa’n santich fan de grutste talinten nei it Waadeilân. Sa komt it publyk by konserten en masterclasses yn ’e kunde mei in nije generaasje klassike topmusisy. Under harren winners en finalisten fan it Nationaal Cello Concours (Cello Biënnale), Internationaal Vocalisten Concours Den Bosch, Young Pianist Foundation Concours, Tromp Concours, Prinses Christina Concours en solisten as selliste Ella van Poucke (winner Grachtenfestivalprijs 2017), pianist Thomas Beijer (searje Masterpianisten takom seizoen) en akkordeonist Vincent van Amsterdam (winner Dutch Classical Talent Award 2016).

Dêrneist binne der optredens fan priiswinnende ensembles as it Delta Trio en it Viride Kwarteit, mar ek mei talintûntwikkelingstrajekten fan it Nederlands Blazers Ensemble (jongNBE) en fan it Nederlands Kamerkoor (NKK NXT). Fjirtich ynternasjonale toptalinten binne selektearre foar de masterclasses fan Nobuko Imai (altfioel), Jan Wijn (piano), Philippe Graffin (fioel) en Jeroen Reuling (sello). Foar it earst is der ek in masterclass keamermuzyk foar ensembles fan sellist Gary Hoffman. In grut part fan de masterclasses is iepenbier foar publyk.

Dokumintêres, lêzings, natuer

Festival Jong Talent biedt mear as de konserten en masterclasses. Sa binne der nijsgjirrige lêzings oer muzyk en wurde der muzykdokumintêres fertoand lykas Maria by Callas fan Tom Volf en de nije natuerdokumintêre WAD fan Ruben Smit. Yn gearwurking mei Natuermonuminten organisearret it festival fûgelekskurzjes, jutterstochten en in tocht troch de Skierske dunen. En nei in jûnskonsert kinne leafhawwers in oare kant fan it eilân belibje by in stjerrekuiertocht.

Festival Jong Talent is it jongere broerke fan it Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog, dat alle jierren begjin oktober holden wurdt.

Sjoch op de webside foar it programma en kaartferkeap.