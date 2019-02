Sjueryleden Gerrit Bennerpriis beneamd

Foar de Gerrit Bennerpriis dy’t op 13 septimber útrikt wurde sil, bestiet de sjuery út fiif saakkundigen. Dat binne Mariette Dölle, Toos Arends en Rudy Hodel (alle trije keunsthistoarikus) Yasmijn Jarram, freelance keunstkritikus en kurator en Hans van Bentum, (ynter)nasjonaal bekend keunstner.

De twajierlikse priis is yn it libben roppen troch de provinsje Fryslân om it omtinken foar de byldzjende keunst grutter te meitsjen. De organisaasje is yn hannen fan Keunstwurk.

De skilder Gerrit Benner (Ljouwert 1897 – Nijemardum 1981) wie de ferneamdste lânskipsskilder fan de 20e iuw. Syn wurk is bekend yn binnen- en bûtenlân en bekroand mei belangrike prizen. De wrâld dy’t Benner skildere wie in dreamerige mearkewrâld mei kij, hynders, lân, wetter en wolken. Benner, oplaat as hússkilder, wie autodidakt en ûntjoech him ta in keunstskilder fan ynternasjonale alluere. Wurk fan Gerrit Benner is yn it Fries Museum te sjen.