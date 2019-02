Nijs fan de Ried – maart 2019

Sukses foar de Ried yn De Haach!

Op tiisdeitemiddei 18 desimber wie de Ried yn De Haach en hat dêr in petysje oanbean oan de Fêste Keamerkommisje fan Ynlânske Saken. Dy petysje wie basearre op de konklúzjes fan ús Skaad-BFTK. Dy waard ôfrûne simmer al op 27 juny oanbean oan deputearre Poepjes. Sjoch ‘Skaad-Bestjoersôfspraak Frysk foar deputearre Sietske Poepjes’ op www.itnijs.frl (It Nijs).

Wy wiene yn De Haach mei in tal bestjoersleden en koene in praatsje meitsje mei keamerleden. Sjoch foar mear ynformaasje it artikel fan Aant Mulder ‘Keamerleden prate daliks oer de petysje fan de Fryske Beweging! op It Nijs. De Leeuwarder Courant en it Friesch Dagblad hawwe rom omtinken jûn oan dy aksje.

Nei oanlieding fan de petysje hat de Keamerkommisje kontakt opnommen mei de ferantwurdlike minister Kajsa Ollongren, dy’t ûndertusken al wer in antwurd stjoerd hat. De Ried hat in ôfskrift fan dat antwurd krige en hat dêr wer in reaksje op jûn. Wy sille besykje jo op de hichte te hâlden fia It Nijs.

Nei in oare oanpak fan wat omgiet by de Ried

It is tsjintwurdich maklik om elkenien op de hichte te hâlden fan wat der omgiet by de Ried fan de Fryske Beweging. Sa ferskine der regelmjittich berjochten op It Nijs. Wy hawwe dêrneist it beslút nommen om fjouwer kear yn ’t jier in nijsbrief te fersoargjen. Dy wurdt publisearre op It Nijs en e-maild of oer de post tastjoerd oan ús stipers. Dit is de brief foar it earste fearnsjier. De folgjende brieven ferskine begjin juny, begjin septimber en begjin desimber.

Om de kosten te drukken en jo flugger te ynformearjen,

wolle wy it safolle mooglik fia e-post dwaan.

Jo kinne jo e-mailadres opjaan fia: ynfo@fryskebeweging.frl.

De Nije en de oersetwedstryd

It lêste nûmer fan ús eigen tydskrift Swingel kaam út yn july 2017. Dat wie nûmer 50. Wy binne opholden mei Swingel. Ofrûne hjerst hawwe wy in soad tiid stutsen yn De Nije. Dat tydskrift is oan al ús stipers tastjoerd en leit op in soad plakken te keap. De reaksjes binne oer it generaal posityf. Wy wolle graach trochgean mei De Nije, mar wis is dat noch net.

Yn De Nije, it nulnûmer fan it nije Frysktalige nijsblêd is in oersetwedstryd opnommen fan it liet ‘In the big rock candy mountains’. Oersettingen yn it Frysk, Nederlânsk, Stedsfrysk, Bildtsk of Stellingwarfs moatte foar 1 maart 2019 stjoerd wurde oan ynfo@fryskebeweging.frl. De haadpriis is in teaterbon fan de Harmonie fan € 150,00. Dêrneist binne fiif cd’s mei muzyk út de film as treastpriis beskikber. Wy hawwe oant no ta 11 oersettingen krige.

De priisútrikking is op sneintemiddei 17 maart om 15.30

yn de Brasserie fan Stania State yn Oentsjerk

mei muzyk fan de band fan Chris Kalsbeek.

Jo wurde útnûge om de priisútrikking by te wenjen.

De tagong is fergees, mar kom op tiid, want fol is fol.

Ried fan Europa

Ein novimber kaam it Committee of experts fan de Ried fan Europa nei Ljouwert. Dat bart ien kear yn de trije jier mei as doel om nei te gean yn hokker mjitte de by de wet fêstleine taalôfspraken neikommen wurde en wat de problemen binne. Sjoch foar ynformaasje ‘Ried fan Europa yn Ljouwert’ op It Nijs.

Bestjoersleden Ried

Op de grutte hjerstgearkomst is ôfskied nommen fan de bestjoersleden Renze Valk en Siem de Vlas. Renze wie 12 jier by de Ried belutsen as skriuwer en hy hat yn dy funksje in ûnbidich soad wurk ferset. Spitigernôch koe er fanwegen sykte net by ús gearkomste yn desimber yn Easterein wêze. Nei twa kear yn it MCL is er wer thús en oan de betterjende hân.

Siem de Vlas kaam yn it bestjoer yn novimber 2011 en hy hat him neist in grut tal oare saken ynset foar de organisaasje fan de Fryske Reklamepriis. Wy misse mei dy minsken betûfte bestjoersleden.

Sybren Posthumus dy’t in grut tal jierren as adviseur by de Ried belutsen wie, hat spitigernôch ek ôfskie nimme moatten. Posthumus hat op it mêd fan politike beslútfoarming en beliedssaken in soad betsjut foar de Ried. Tige tank oan dy trije minsken!

Lykas in soad ferieningen is it foar de Ried fan de Fryske Beweging in wrakseling om nije bestjoersleden te finen. Sa binne wy al in jier dwaande om in man of frou te krijen dy’t it foarsitterskip oernimme wol. Dat is oant no ta net slagge. Undertusken hat Geart Benedictus yn desimber syn bestjoersfunksje en foarsitterskip dellein. Wy sille yn de rin fan dit jier op in passende wize ôfskie fan him nimme.

Benedictus hat in soad kwaliteiten en gelokkich bliuwt er foar de Ried beskikber as ekstern adviseur foar politike saken. Om op dat foarsitterskip werom te kommen: dat wurdt oant en mei de grutte riedsgearkomste yn maaie waarnommen troch bestjoerslid Pier Bergsma.

Hawwe jo nocht om aktiver by de Ried belutsen te wêzen as lid fan it bestjoer

of wolle jo ris meihelpe by in aktiviteit?

Nim dan ris kontakt op fia ynfo@fryskebeweging.frl

of belje mei ien fan de bestjoersleden.

Petear Rjochtbank Noord-Nederland

Elkenien kin tsjintwurdich Frysk prate by de rjochtbank Noord-Nederland. In soad rjochters hawwe gjin muoite om de taal te ferstean. Dat leit oars by de offisieren fan justysje. Opfallend is dat de rjochtbank yn Ljouwert neat dien hat om op syn website, by de yngong of yn de hal ek wat oan it Frysk te dwaan. Wy hawwe dêr in petear oer hân mei de rjochtbankpresidint frou Maria van de Schepop en der is in brief nei de rjochtbank ûnderweis yn ôfskrift oan Dingtiid en it provinsjaal bestjoer.

Fryske Radioreklamepriis

Ofrûne simmer waard troch de Ried de Fryske Telefyzjereklamepriis (televyzje) útrikt en op tongersdei 17 jannewaris Radioreklamepriis oan GGD Fryslân. Sjoch foar mear ynformaasje ‘It útrikken fan de 17e Fryske Radioreklamepriis’ op It Nijs.

Neist alles wat hjirboppe oan bar kaam, is de Ried belutsen by it Projekt Redbot foar de digitalisearring fan Frysk erfgoed en wy prate ek mei by de gemeente Ljouwert om it Frysk fuort te sterkjen. Der is sûnt jannewaris 2018 in nije situaasje ûntstien mei it gearfoegjen fan Littenseradiel en Leeuwarderadeel by Ljouwert. Dêrneist binne wy dwaande om ús bestjoerskrêft te fergrutsjen, te besykjen om yn it Fries Museum ek in Fryske audiotoer by de útstallingen te krijen, mei te praten yn de Politike Kommisje fan de Ried, de Fedde Schurerlêzing in bredere opset te jaan en nei te tinken oer in oare opset fan it oerlis mei ús efterban.