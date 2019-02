Nije sechys op tegeltsys

‘Niets zo charmant als een spreuk aan de wand’, fertelde Herman Finkers in een fan syn eerste kabaretprogramma’s. At je dat letterlik na ’t Bildts oversette, dan krije je: “Niks soa sjarmant as ’n sechy an de wand”. Sêg nou sels: dat slaat as ’n flâg op ’n strontbult. Trouwens, sou dat lêste ok op ’n tegeltsy kinne? Werom sou dat niet kinne? Werom niet!? Omdat d’r nag feul móóiere sechys binne die’t op ’n tegelstsy kinne. En nou binne wy wer’t wij jim hewwe wille, want d’r binne nije tegeltsys te krijen, maar nag belangriker: met ândere Bildtse sechys.

Fan nou ôf binne de folgende tegeltsys met sechys te koop:

’t Leven is ’n fesy, maar motst sels wel de slingers ophange

Folg dyn hart, want dat klopt

At ’t niet kin soa’t ’t mot, dan mot ’t maar soa’t ’t kin

’t Is niet soa’t ’t lykt of skynt, maar soa’t men ’t sels befynt (= je motte sels erfare hoe’t de saken d’r foor staan)

Ok de klaine dingen stimpele je leven

Deuze tegeltsys met de nije spreuken binne te koop in de bibletheek in St.-Anne. Ok de ‘ouwe’ tegeltsys binne trouwens nag te krijen.