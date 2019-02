Meitinkers en helpers frege foar de ‘Mienskipsdei’ 2019

Yn 2018 krige de betinking fan de Slach by Warns in nij jaske: in mienskipsdei. Dat paste alhiel yn it ramt fan de aktiviteiten fan dat jier. Ynstee fan it oanjaan fan tsjinstellingen tusken groepen op kultureel mêd waard ferbining socht. Ferbining tusken minsken yn Fryslân mei as doel it fan wjerskanten respektearjen fan taal- en kultuerferskillen. Yn sa’n klimaat hoecht it Frysk net ta weismiten keard te wêzen en is der besef fan ferantwurdlikens foar in mienskip mei eigen kulturele wearde, is it stiftingsbestjoer fan betinken.

De organisaasje wol dêr in tradysje fan meitsje en siket no om kreative meitinkers en helpers mei ideeën om de hjoeddeiske mienskip mei al syn ferskillen yn taal en kultuer dochs in mienskip wêze te litten. It doel is om mei de minsken dy’t dêroan meiwurkje wol op in middei of jûn yn febrewaris of maart byinoar te kommen foar neier oerlis en om inoar te ynspirearjen.

Minsken dy’t meidwaan wolle of mear ynformaasje hawwe wolle, kinne skilje mei of skriuwe nei

Tom Dykstra, 0515-331868 of dijkstrathomas@hotmail.com) of

Tsjitske Meesters, 0515-569813 tjitskemeesters@outlook.com