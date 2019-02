Lekker ite mei it CDA

It CDA yn Fryslân sil yn it ramt fan de Steateferkiezingen de kommende wiken mei in mobile itensiedersstudio de provinsje troch. Topkok Reitse Spanninga, dy’t listtriuwer is, makket op de plakken dy’t oandien wurde in resept fan Sietske Poepjes ta.

Fan ’e middei, freed 22 febrewaris, sochten listlûker Sander de Rouwe, kandidaten en frijwilligers de boufakkers fan Campus Fryslân op om de bouwers oan de Fryske universiteit te betankjen foar harren wurk. De Rouwe sei dat it CDA him de lêste jierren nochal ynset hat foar de realisaasje dêrfan en foar it beskiber stellen fan spesjale beurzen foar Fryske studinten. Neffens kampanjelieder Doeke Fokkema ferieniget itensieden en mei-inoar iten de minsken. “Soks jout faak goede petearen en men begrypt inoar better.”