It Fryske Gea treft it yn dizze maitiid wol hiel bysûnder. Mei it moaie waar yn it foarútsicht kin omraak geniete wurde fan de natuer. It Fryske Gea hat alderhande aktiviteiten foar de krookjefakânsje taret dêr’t jong en âld oan meidwaan kinne. Klik op de link Aktiviteiteprogramma IFG en besjoch it rike oanbod.

Aktiviteiteprogramma IFG – krookjefakânsje 2019