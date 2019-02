IIsfontein yn Dokkum yn gebrûk nommen

Juster, 22 febrewaris is yn Dokkum de langferwachte IIsfontein yn wurking steld. It is de alfde en lêste fontein fan it 11Fountains-projekt. Byldzjend keunstner Birthe Leemeijer, deputearre Sietske Poepjes en wethâlder fan Noardeast-Fryslân Pytsje de Graaf iepenen it keunstwurk. Poepjes: “In bysûnder slútstik, ik bin ûnder de yndruk. De earste iisfontein fan ’e wrâld, foar safier’t wy witte. Grutte kompliminten oan alle oare belutsenen dy’t dit klear krigen ha.”

De IIsfontein foarmet mei de oare tsien keunstwurken nij kultureel erfgoed mei bliuwende effekten. Der sil alle jierren fan alles om hinne organisearre wurde, mei tema’s as kultuer, wetter en natuer. Alle jierren geane se allegearre yn de maitiid op deselde dei oan, op Kletterdei, in nije Fryske tradysje. Dit jier is dat op 22 maart. De fonteinen lûke in soad publyk, mei positive gefolgen foar hoareka, musea, winkels en oare ûndernimmingen.

De IIsfontein is like feroarlik as it waar en is gjin dei gelyk. Ofhinklik fan temperatuer, luchtfochtichheid, wyn, delslach en sinnekrêft groeit en teit it iis. De enerzjy wurdt mei sinnepanielen wûn. De foarm fan de koperen fontein is sa makke dat mei de beskikbere enerzjy maksimaal iis foarme wurde kin. It keunstwurk stiet op de nij ynrjochte Markt yn Dokkum.

11Fountains

11Fountains is in projekt fan Leeuwarden-Fryslân 2018. Ferskate ynternasjonale keunstners ha de fonteinen ûnworpen. Yn 2017 namen de Provinsje en de gemeenten it projekt oer en brochten de fonteinen yn útfiering. Op 18 maaie ferline jier giene tsien van de alve fonteinen yn wurking. Mear ynformaasje op www.11fountains.nl.

Foto’s: Provinsje Fryslân