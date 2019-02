Hjoed SVR-fakânsjebeurs 2019 yn Martiniplaza Grins

Minsken dy’t noch gjin fakânsjeplannen ha, krije sneon 23 febrewaris de gelegenheid om har eigen kampearboer en -boerinne út te sykjen op de SVR-fakânsjebeurs yn Grins.

Op de SVR-Fakânsjebeurs kin elkenien by goed 350 stands mei boeren/boerinnen út binnen- en bûtenlân syn kar meitsje. Foar SVR-donateurs is de tagong fergees, foar oaren fiif euro. Alle besikers kinne fergees parkearje en meitsje boppedat kâns op it winnen fan in fergeze fakânsje of fan kampearattributen dy’t troch de diskehâlders beskikber steld wurde. De beurs is iepen fan 10.00 oant 16.00 oere.

Foar bern ek fan alles te belibjen

Kampearje op SVR-kempings is ek moai foar húshâldens mei jonge bern. Op buorkerijkempings binne der fansels bisten, mar ek skelters, trampoline, sânbak en noch folle mear, dêr’t bern har mei fermeitsje kinne. Dêrom is der op de beurs ek spesjaal omtinken foar de bern. Der binne twa “Klaunys” oanwêzich dy’t de bern fermeitsje sille. Nim dus gerêst jo bern/bernsbern mei.

Foar elkenien wat

Yn 2019 biede twatûzen SVR-kempings yn binnen- en bûtenlân, beheard troch boeren en partikulieren, eltse rekreant de fakânsje dy’t it bêste by him of har past. As minsken kampearje wolle yn in eigen tinte, karavan of kemper of leaver in simmerhúske of in part fan de pleats hiere wolle, dan kin dat ek. De SVR hat foar elkenien wat.

Mear ynformaasje oer de SVR en de SVR-fakânsjebeurs op www.svr.nl.