‘Help pake en beppe troch de fakânsje hinne’ in grut sukses

De aksje ‘Help pake en beppe troch de fakânsje hinne’ fan de Museumfederaasje Fryslân en dielnimmende ynstellingen is goed slagge. Dy levere sels in dûbeld rekôr op: 42 ynstellingen dy’t meidiene en goed 22.000 besikers. Dy oantallen wiene noch net earder helle.

‘Lekker ite, neat weismite’

Mei it tema ‘lekker ite, neat weismite’ koe in soad fariaasje yn de aktiviteiten oanbrocht wurde: yn it iene museum koene bygelyks gerjochten út in bepaalde tiid rûkt en preaun wurde, yn it oare koe mei ‘plestik sop’ út de see nifele wurde.

Iepenloftmusea

Fan it moaie waar hawwe benammen de iepenloftmusea profitearre. De Spitkeet yn De Harkema luts 1047 nijsgjirrige minsken. Mear as de helte dêrfan wiene bern. De Sûkerei yn Damwâld krige 300 paken, beppen en bern op besite. Dat oantal wie noch nea yn in aktiviteitewike helle.

Famyljeútstapke

Alle jierren is der in soad belangstelling yn sa’n aktiviteitewike, mar dit jier spande de kroan. Foar de twadde kear die in rekôroantal ynstellingen mei. Neffens Lisette Zwerver fan Museumfederaasje Fryslân komt dat fan de krêft fan it konsept: “De wike slút hiel moai oan by de belangstelling fan bern en folwoeksenen. Der is foar allegearre wat. De aktiviteiten binne op bern ynsteld, mar foar pake en beppe of heit en mem binne se ek nijsgjirrich. leuk. Dat bern neat betelje hoege, makket fansels ek dat sa’n útstapke foar de hiele húshâlding te beteljen is.”