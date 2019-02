GGD Fryslân ropt jongelju op foar ynjeksje

Yn opdracht fan it ministearje fan Folkssûnens, Wolwêzen en Sport wurde 34.000 jongelju troch GGD Fryslân oproppen foar in faksinaasje tsjin meningokokken ACWY. De steatssekretaris achtet de lanlike kampanje needsaaklik omdat it tal ynfeksjes mei meningokokken type W slim tanimt. De meningokokkensykte is in slimme sykte mei in heech risiko om deroan te stjerren. Krekt by jongelju nimt it tal syktegefallen ta. As sy der tsjin yninte wurde, wurdt dêr yndirekt de hiele befolking mei beskerme.

Troch in ynfeksje mei meningokokken type W kin harsenfluesûntstekking of bloedfergiftiging oprûn wurde. De sykteferskynsels wurde faak net op ’e tiid ûnderkend trochdat de pasjint him ferkâlden, hingerich of griperich fielt, mar se kinne bliuwende skea of sels de dea ta gefolch hawwe.

Mear ynformaasje is te finen op www.ggdfryslan.nl en www.deelditnietmetjevrienden.nl. Dêr binne ek ferhalen út de praktyk te lêzen.