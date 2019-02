Gedicht: De Waadfisker

De Waadfisker

hy libbe op it ritme fan eb en fan floed

de lytse fisker, wie doe master oer it waad

mei it boatsje op it wetter, dat siet yn syn bloed

mar sjoch, dêr is no oars net as slyk by it haad

der sit in fiskerman achter it rút oan de seedyk

syn houten boatsje leit al jierren lang drûch yn it dok

mei it boetsjen fan netten is it al krekt-en-gelyk

en fisken drûgje ek net mear op de rekken by it hok

it waad is gjin waad mear, oer in hoart leit it drûch

de âld fisker sjocht de minsken wol kommen en gean

dêr’t it wetter wie en hy al dy jierren omsloech

rinne no minsken nei it eilân ta yn loftige klean

der sit in fiskerman achter it rút oan de seedyk

en syn tinzen binne by sa’n sechstich jier ferlyn

it wurk dat wie swier, it makke de fisker net ryk

mar antlit en hannen binn’ tekene troch waar en wyn

Sjoerd F. Talsma