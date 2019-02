Fryslân Open 2019 Frysk damjen

Fan tiisdei 26 febrewaris oant en mei snein 3 maart 2019 wurdt yn Frjentsjer it ynternasjonale tinksportevenemint Fryslân Open 2019 holden. Dat stiet yn it teken fan in dûbeld jubileum: de organisearjende Stifting WFD bestiet fiif jier en de damtoernoaien yn Frjentsjer binne tsien jier lyn begûn.

Fryslân Open 2019 is in damtoernoai dat tinksporters út Fryslân en de hiele wrâld mei-inoar ferbynt troch it alâlde Fryske damspul. Dat hat syn oarsprong Frjentsjer en omkriten, nei alle gedachten yn ’e fermiddens fan de Frjentsjerter Akademy om 1600 hinne.

Op dit stuit wurdt it Frysk Damjen beoefene troch spilers oer de hiele wrâld, mei al kampioenskippen yn trije ferskillende lannen. It is dit jier it foar it earst dat der mear ynternasjonale as Fryske spilers oan it toernoai meidogge.

It programma fan de hiele wike is te sjen op Fryslân Open 2019-kort-programma

Mear ynformaasje is ek te finen op www.frisiandraughts.com,