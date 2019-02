Frysktalige tsjerketsjinsten 24 febrewaris 2019

Sânde snein nei Epifany

Boksum

Sint-Margryttsjerke, 9.30 o., ds. R. Reitsma

Burdaard

Tsjerke oan ‘e Ie, 9.30 o., drs. T.R.A. Simonides

Frjentsjer

Martinytsjerke, 9.30 o., ds. C. Glashouwer

Goaiïngaryp

Tsjerke, 9.30 o., P. Fortuin

Haulerwyk

De Bining, 19.00 o., ds. L.P. Cnossen, yntertsjerklike tsjinst

Itens

Martinytsjerke, 10.00 o., ds. G. Knol, tema: Ha jimme fijannen leaf, mei it Kwartettekoar

It Surhústerfean

Fermanje, 9.30 o., br. P. Witteveen

Ljouwert

Waalske Tsjerke, 19.00 o., ds. W. Tinga, fesperfiering mei Theo Jellema (oargel), sjonggroep Kwint Fokaal en Giny Hopster (foardracht)

Menaam

Lambertustsjerke, 9.30 o., ds. J. Bakker

Winaam

Andreästsjerke, 9.30 o., H. Giliam