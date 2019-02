Fryske bedriuwen fergrutsje eksportkânsen by Let’s Go International

Spesjaal evenemint op 7 maart yn Ljouwert

Foar Fryske bedriuwen dy’t noch net eksportearje mar dat wol wolle soene, wurdt op tongersdei 7 maart it ynformaasje- en ynspiraasje-evenemint Let’s Go International holden yn de Kanselarij yn Ljouwert.

“Let’s Go International is tige gaadlik om ynspiraasje en weardefolle kontakten op te dwaan. Undernimmers meitsje dêrmei de kâns grutter om ek bûten de lânsgrinzen súkses te boeken”, seit kommersjeel direkteur Bas de Nooijer fan Ventura Systems út Boalsert. “Men soe dy deis samar de stap sette kinne nei ynternasjonaal súkses. It smyt dus sûnder mis wat op!”

De Nooijer makket op it evenemint diel út fan it deskundigepanel. “Wy hawwe keazen foar eksport om ús potinsjeel te fergrutsjen en tagelyk de risiko’s te sprieden”, ferklearret er. De ûntwikkeler/produsint fan ynnovative doarren foar bussen, fiert hannel mei ûnder oare Dútslân, it Feriene Keninkryk, Frankryk, Poalen en Sina. Yn de Feriene Steaten hat Ventura Systems in dochterûndernimming opstart.

Besikers wurde by Let’s Go International troch ûndernimmers mei ûnderfining ynformearre oer de mooglikheden fan ynternasjonale hannel. Fierder beäntwurdzje spesjalisten yn wurksjops en presintaasjes alle mooglike eksportfragen. Sa fertelt Lennard Drogendijk oer it programma ‘Erasmus for Young Entrepreneurs’. “Startende bedriuwen dy’t mei harren ûndernimming nei de bûtenlânske merk wolle, profitearje dêrfan. Sy kinne fia dat programma betelle op reis nei it lân dêr’t se mei harren eksport úteinsette wolle.”

De provinsje Fryslân fersoarget in wurksjop oer subsydzjemooglikheden foar it dielnimmen oan beurzen en bûtenlânske hannelsmisjes en subsydzje foar ûndersyk.

Ynternasjonaal aktivearje

Yn Nederlân docht tsien persint fan de bedriuwen oan ynternasjonale hannel. Fryslân bliuwt stykjen op sân persint en skoart dêrmei dus folle leger as de lanlike trochsneed. Sjoen de potinsje is dat opfallend. “Yn Fryslân sitte prachtige bedriuwen dy’t moaie produkten meitsje dy’t it ek oer de grins goed dwaan soene”, seit deputearre Sander de Rouwe. “Wy wolle ûndernimmers helpe om te ynternasjonalisearjen.”

Dêrom is it eksportsintrum International Trade Support (ITS) yn it libben roppen. Dêr binne it World Trade Center Ljouwert en NHL Stenden Hegeskoalle yn fertsjintwurdige. ITS is de organisator fan Let’s Go International op 7 maart. Projektkoördinator Jan Jacob Hilberdink ropt Fryske ûndernimmers op om reklame foar Let’s Go Internationa te meitsjen yn har saaklik netwurk. “Kenne jo bedriuwen dêr’t jo fan tinke: dy leverje eat dat ek ynternasjonaal kânsen biedt, wachtsje dan net en fertel harren oer de gearkomste op 7 maart.”

Let’s Go International, oanmelde fia: www.its-noord.nl/international

Lokaasje: De Kanselarij, Turfmerk 11, 8911 KS Ljouwert

Datum: tongersdei 7 maart

Tiid: 15.00-19.00 oere

Yntree: fergees