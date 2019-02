Frysk op skoalle is in bernerjocht

Sneon 9 maart sil boargeraksjegroep Sis Tsiis op ’e nij kampanje fiere foar goed ûnderwiis yn de Fryske taal. Oant no is der noch fierstente min berikt. Foar de takomst liket it belied fan Ryk en Provinsje der ek net op rjochte te wêzen dat de bern yn Fryslân rjocht dien wurdt.

Bern yn Fryslân hawwe rjocht op goed ûnderwiis yn it Frysk, de taal dêr’t se yn grutbrocht wurde of dêr’t se trochdat se hjir wenje alle dagen mei te krijen hawwe. Sis Tsiis wol dan ek folsleine lykberjochtiging fan it Frysk yn it ûnderwiis, want

Fryske bern binne lykweardich oan Hollânske bern.

Op de grutte demonstraasje op it Saailân dy’t om 15.00 oere begjint, sil it wurd fierd wurde troch Geart Tigchelaar (Sis Tsiis), Sietske Poepjes (deputearre), Sijbe Knol (FNP), Rendert Algra (CDA) en Douwe Hoogland (PvdA).

Foar de muzikale omlisting soargje de lillepipers en drums fan de Cape Breton Highlanders.

Sjoch http://www.sistsiis.frl/ foar mear ynformaasje