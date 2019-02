Frijwilligersakademy is ûnmisber

Frijwilligers en mantelsoargers binne ûnmisber yn de tsjintwurdige maatskippij. Se soargje foar neisten, in bloeiend ferienigingslibben en organisearje tal fan aktiviteiten en eveneminten. Tagelyk wurde wet- en regeljouwing stranger en stelle dy hegere easken oan de minsken dy’t it wurk dogge. Om frijwilligers en mantelsoargers better te stypjen biedt de Vrijwilligers Academie Fryslân (VA Fryslân) trainingen en workshops op maat oan.

De VA Fryslân bestiet no goed twa jier. Yn dy tiid is in netwurk opboud fan mear as tweintich organisaasjes dy’t gearwurkje op it mêd fan it befoarderjen fan saakkundigens fan frijwilligers en mantelsoargers. “De kommende tiid is it wichtich om in nije kampanje op te setten, sadat alle frijwilligers en mantelsoargers witte wêr’t se foar trainingen en workshops wêze moatte”, seit koördinator Els Hiemstra fan de VA Fryslân.

Frijwilligers ûnmisber

Ut sifers docht bliken dat hast 1300 minsken meidien hawwe oan ferskillende trainingen. It populêrst wiene de Instructie Verantwoord Alcohol Schenken, Training Basisvaardigheden en Sociale Hygiëne. De maatwurktrainingen Omgaan met Privacy, Eenzaamheid en PGB/Schuldhulpverlening wie in goede belangstelling foar. It saneamde voucherproject wie ek in grut sukses. Mei de voucher fan de provinsje Fryslân krigen alle Fryske frijwilligers de kâns om fergees in training of workshop te folgjen by de frijwilligersakademy. “Wy binne fan betinken dat it wichtich is om frijwilligers op dy wize goed te stypjen. Frijwilligers binne yn ús ‘mienskip’ ommers ûnmisber”, seit deputearre Michiel Schrier. De vouchers kinne noch oant april ynset wurde. Dêrnei is de pot leech.

Past by hjoeddeiske tiid

De kearngroep fan de VA Fryslân bestiet út Sport Fryslân, GGZ Fryslân, WELLZO, Soarchgroep Alliade, Doarpswurk, Partoer, KEaRN wolwêzen en Partoer (pinfierder). Dy organisaasjes sille der tsjinoan om fan VA Fryslân in takomstbestindige organisaasje te meitsjen. Neffens Jan Hendrik Jansen fan Doarpswurk past de frijwilligersakademy krekt by de hjoeddeiske tiid, no’t de oerheid hieltyd mear fan frijwilligers ferwachtet: “Se moatte harsels rêde en harren eigen saken regelje. Yn de praktyk is dat ek te sjen. Ynwenners komme mei goede inisjativen, mar men kin se net hielendal oan harren lot oerlitte. It is belangryk om de frijwilligers goed te stypjen en te skewielen. Dêr is de frijwilligersakademy foar. It moaie fan sa’n ynstelling is boppedat dat se fan inoars ûnderfining leare kinne, sadat se it tsjil net hieltyd op ’e nij hoege út te finen.”

Alles ûnder ien dak

Anne Jochum de Vries fan Sport Fryslân fernimt dat der fan (sport)ferieningen ek hieltyd mear frege wurdt en dat der hegere easken steld wurde oan frijwilligers. “In posityf pedagogysk sportklimaat is tige wichtich, en dat betsjut dat men it kader fan de feriening opliede en begeliede moat; net allinnich technysk, mar ek yn de breedte, sadat we trainers krije dy’t goed mei de jeugdleden omgean kinne. Dat jildt ek foar mantelsoargers. Wy wolle dat minsken langer thús wenje, mar hoe kinne we derfoar soargje dat al dy mantelsoargers dêr op in goede wize help by biede? Dêrom is it belangryk dat der ien plak is dêr’t al dy ferskillende trainingen en kursussen oanbean wurde troch goede dosinten en op in gaadlike lokaasje. Wy moatte se in stevige basis biede, sadat se harren wurk goed dwaan kinne. By de VA Fryslân is alles ûnder ien dak. Dat is doelmjittich en men kin derfan op oan dat de kwaliteit fan de trainingen heech is. Dat komt de ‘mienskip’ te’n goede.”

Klik hjir foar mear ynformaasje.