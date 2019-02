Feie Fonyk: Stimchecker

Kollum

Fan hjoed ôf kinst de Volkskrant stemchecker dwaan om te sjen hokker partijen it meast mei dyn stânpunten oerien komme. Ik haw dat dien en ta myn gerêststelling kamen myn antwurden foar in grut part oerien mei de OSF, de ûnôfhinklike senaatsfraksje dêr’t de FNP diel fan útmakket en dat is de partij dy’t ik al jierren en yn de gemeente en provinsjaal stim.

Dochs haw ik net folle op mei dat soarte fan advizen en dat hat te krijen mei it punt dat lang net alles oan ’e oarder komt. Boppedat fyn ik it iene stânpunt fan grutter belang as it oare. Sa bin ik bygelyks foar it klimaatakkoart fan Paris, it ôfskaffen fan it riedjaand referindum, dat jihadisten de Nederlânske nasjonaliteit ferlieze, dat fuotbalfandalen hegere straffen krije, mar tsjin it ôfskaffen fan it eigen risiko yn de soarch en tsjin it ferheegjen fan de hier fan saneamde skeefwenners en ek tsjin de oankeap fan de Rembrandt troch de steat foar 80 miljoen, om mar in pear foarbylden te neamen.

Yn dat gehiel kinne dy fuotbalfandalen my eins net safolle skele. Dy jonge manlju moatte har dochs earne útlibje en ik haw leaver dat se soks yn in stadion dogge as by my yn de strjitte.

Moat Nederlân in republyk wurde?

Wat dat klimaatakkoart oangiet dit: elkenien hat de bek fol fan dat der wat barre moat, mar as it derop oankomt, wolle minsken net dat harren útsjoch bedoarn wurdt troch in wynmûne. Se wolle net yn de reek fan koalesintrales sitte. Der mei út noch yn gjin gas wûn wurde ûnder harren hûs. Se binne poer tsjin kearnenerzj., Se hawwe it mier oan de houtkachel fan de buorlju, mar wol de kont op de elektryske fyts en leafst in pear kear yn ’t jier deropút mei it fleantúch. Tsjin de tiid dat harren hûs net mear waarm te krijen is, piipje se wol oars.

Eins wit ik ek net wat it provinsjaal bestjoer te krijen hat mei skeefwenners. Ja, sille jo sizze, mar de Steateleden stimme de leden fan de Earste Keamer en dy geane der wol oer. Dat wit ik sa krekt noch net. Wat dy skeefwenners oangiet, dêr is al mear as tritich jier diskusje oer. Salang’t sokken as Zijne Hoogheid Prins Bernhard van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven 349 adressen yn Amsterdam yn besit hat dy’t grif net by de sosjale hierhûzen hearre en eigener is fan it Circuit fan Zandvoort mei alle CO2-útstjit en syn muoike Christina in Rubens ferkeapet foar goed 6 miljoen mis ik yn de stimchecker de fraach oft wy yn de takomst net in republyk wurde moatte.

