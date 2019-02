Eric Hoekstra: út ‘Roman fan in hielmaster’ (52)

Unsichtbere grêven

Guon hâlde ta yn in ferrinnewearre hûs of se hawwe klean oan dy’t by de gatten om ticht binne, mar se binne goed fan hert. De binnenkant is wichtiger as de bûtenkant, al tinke in protte minsken dat it oarsom is. Der binne ek lju dy’t tinke dat se troch har mieningen hillige wurde. Opinymakkers en bekende persoanlikheden krije it eareplak oanbean. Mar se binne as ûnsichtbere grêven. De minsken dy’t deroer hinne rinne, witte fan neat.

De foargeande ôfleveringen binne fan 3 febrewaris 2018 ôf hieltyd op sneon op It Nijs publisearre.

Mear ynformaasje oer Roman fan in hielmaster is te finen op https://www.elikser.nl/roman-fan-in-hielmaster-roman-van-een-geneesheer.htm.