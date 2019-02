‘Eat like a local’: nije searje reis- en ytgidsen

Altyd op syk nei de bêste restaurants op in wykeintrip of sakereiske? De bêste tips kriget men faak fan de locals. Yn de Eat like a local-gidskes stean de bêste adressen foar yttintsjes, bars en restaurants, selektearre troch de bewenners fan it plak sels. De earste gidsen yn de nije searje dy’t ferskine, binne Londen, Parys en New York. Te keap fan 26 febrewaris ôf.

Yn eltse Eat like a local-gids fynt men mear as hûndert tips fan bewenners fan in plak, in handige kaart, en eftergrûnen oer de lokale ytkultuer. Yn de gidsen stean ek de meast ikoanyske lokale resepten om sels te meitsjen.

Sjoch foar mear ynformaasje op www.kosmosuitgevers.nl.