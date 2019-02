Earste ljipaai fan Fryslân fûn

It earste ljipaai fan Fryslân is fûn. Eduard van der Hoek út Grou trof it aai tongersdei oan by Vegelinsoard.

It Bûn fan Fryske Fûgelwachten ferwachte al dat it earste ljipaai dit jier yn febrewaris fûn wurde soe. En dat is unyk. Yn 1998 waard oant no ta it betiidste earste ljipaai fûn, op 2 maart. Neffens berekkeningen fan fûgelwachtersbûn BFVW soe it earste aai fan dit jier op freed 22 febrewaris lein wurde.

De fynst falt noch krekt binnen de foarsittersperioade fan Rendert Algra, dy’t mei yngong fan 1 maart ophâldt by it BFVW. Hy is de iennige foarsitter dy’t yn twa perioaden en yn seis jier tiid sân kear by it earste ljipaai wêze mocht. De kommissaris fan de Kening nimt it earste ljipaai altyd symboalysk yn ûntfangst.