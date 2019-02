Dei oer de takomst fan de frisistyk yn Nederlân

It liket net goed te gean mei de frisistyk — de wittenskiplike stúdzje nei Fryske taal- en letterkunde — yn Nederlân. Dy fêststelling foarmet de oanlieding ta in kongresdei op 29 maart 2019 yn de Fryske Akademy yn Ljouwert oer de takomst fan de frisistyk. De dei wurdt organisearre troch de Stifting Freonen fan it Frysk Ynstitút oan de Ryksuniversiteit te Grins (SFFYRUG) yn gearwurking mei de Fryske Akademy.

Meidwaan oan it sympoasium is fergees. Graach yn it foar – foar 25 maart – opjaan fia baly@fryske-akademy.nl, yn ferbân mei sealkapasiteit en lunsjfoarsjenning. It sympoasium wurdt holden tusken 10.30 en 16.00 oere.

Sjoch foar mear ynformaasje: www.fryske-akademy.nl/takomst-frisistyk.