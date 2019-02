De nominaasjes foar de Oscars 2019

De 91e útrikking fan de Oscars is op 24 febrewaris 2019 yn it Dolby Theatre yn Hollywood, Los Angeles. Yn desimber 2018 waard bekend makke dat Kevin Hart de priisútrikking presintearje soe, mar doe’t de komyk yn opspraak kaam troch útspraken oer homoseksualiteit, waard besletten om de seremoanje foar it earst yn tritich jier sûnder offisjele presintator te organisearjen.

De nominaasjes waarden op 22 jannewaris 2019 bekend makke. Hjirûnder in seleksje út de ferskate kategoryen.

Bêste film:

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice

Bêste regisseur

Alfonso Cuarón – Roma

Yorgos Lanthimos – The Favourite

Spike Lee – BlacKkKlansman

Adam McKay – Vice

Paweł Pawlikowski – Zimna wojna (Cold War)

Bêste akteur

Christian Bale – Vice

Bradley Cooper – A Star Is Born

Willem Dafoe – At Eternity’s Gate

Rami Malek – Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen – Green Book

Bêste aktrise

Yalitza Aparicio – Roma

Glenn Close – The Wife

Olivia Colman – The Favourite

Lady Gaga – A Star Is Born

Melissa McCarthy – Can You Ever Forgive Me?

Bêste manlike byrol

Mahershala Ali – Green Book

Adam Driver – BlacKkKlansman

Sam Elliott – A Star Is Born

Richard E. Grant – Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell – Vice

Bêste froulike byrol

Amy Adams – Vice

Marina de Tavira – Roma

Regina King – If Beale Street Could Talk

Emma Stone – The Favourite

Rachel Weisz – The Favourite

Bêste orizjinele senario

The Favourite – Deborah Davis, Tony McNamara

First Reformed – Paul Schrader

Green Book – Brian Hayes Currie, Peter Farrelly, Nick Vallelonga

Roma – Alfonso Cuarón

Vice – Adam McKay

Bêste net-Ingelsktalige film

Cafarnaúm (Capernaum) (Libanon)

Zimna wojna (Cold War) ( Poalen)

Werk ohne Autor (Never Look Away) (Dútslân)

Roma (Meksiko)

Manbiki kazoku (Shoplifters) (Japan)

Bêste filmmuzyk

Black Panther – Ludwig Göransson

BlacKkKlansman – Terence Blanchard

If Beale Street Could Talk – Nicholas Britell

Isle of Dogs – Alexandre Desplat

Mary Poppins Returns – Marc Shaiman

Bêste kostúms

The Ballad of Buster Scruggs – Mary Zophres

Black Panther – Ruth E. Carter

The Favourite – Sandy Powell

Mary Poppins Returns – Sandy Powell

Mary Queen of Scots – Alexandra Byrne