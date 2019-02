Dammer Wiersma rint skea op

Tredde omloop persoanlik damkampioenskip Frysk spul op 5 febrewaris yn Jorwert

Yn de earste twa omlopen fan it persoanlik kampioenskip yn it damjen Frysk spul like it derop dat regearjend kampioen Jelle Wiersma wol wer oer elkenien hinne batse soe. Lykwols, dat byld moat nei de tredde omloop justjes bysteld wurde. Wiersma moast it tiisdeitejûn opnimme tsjin Marten Walinga. Dat wie ek in favoryt foar de titel en ôfrûne simmer waard hy de earste wrâldkampioen yn it Frysk damjen. Dat twong sa’t it liket respekt ôf. De mannen giene tige hoeden te wurk, en nei al dy ôfroalderij hoegde it gjin niget te dwaan dat it úteinliks op in kampspul útdraaide.

Taeke Kooistra hie troch dat resultaat op likense hichte komme kind, mar hy profitearre net. Wol koe de Hartwerter tsjin Henk Haanstra al rillegau in daam helje, mar dat bliek net in duorsum gefal. Dêrnei maneuvele Haanstra syn houtsjes sa tûk teplak dat Kooistra op ’t lêst gjin set mear oer hie. De Aldegeaster makket troch dy oerwinning mei Marten Walinga diel út fan in ploechje efterfolgers op Wiersma. Tjerk Wijbenga heart dêr ek by. Nei in lykopgeande striid makke de Arumer tsjin Siebe Walinga handich gebrûk fan de spulregel yn it Frysk damjen dat daamslach foargiet.

Yn de twadde acht is Willem Schaap (Dearsum) de iennichste dyt noch net in skamankje oprûn hat. Noch in klasse leger binne it de feteranen Cor Kooistra en Sjoerd Couperus dy’t as iennichsten de folle winst ynhelle hawwe.

Utslaggen en tuskenstannen

tredde omloop persoanlik kampioenskip Frysk damjen

tredde omloop: Jelle Wiersma (Wommels) – Marten Walinga (Waaksens) 0,5-0,5, Henk Haanstra (Aldegea SWF) – Taeke Kooistra (Hartwert) 1-0, Hein de Vries (Ljouwert) – Piter Hoogterp (De Gaastmar) 0-1, Tjerk Wijbenga (Arum) – Siebe Walinga (Aldegea SWF) 1-0.

Stân: Wiersma 2,5; Haanstra, M. Walinga en Wijbenga 2; Hoogterp en Kooistra 1,5; S. Walinga 0,5; De Vries 0.

tredde omloop: Willem Hoekstra (Aldegea SWF) – Kees Tijssen (Reduzum) 0-1, Sjoerd Jan Bakker (Snits) – Folkert Groenveld (Jutryp) 0,5-0,5, Willem Schaap (Dearsum) – Liuwe Westra (Lollum) 1-0, Fedde Wiersma (Easterein) – Bauke Dijkstra (De Tynje) 0-1.

Stân: Schaap 3; Dijkstra 2,5; Tijssen 2; Groenveld, Hoekstra, Westra en Wiersma 1; Bakker 0,5.

tredde omloop: Dicky van der Meer (Terherne) – Sjoerd Couperus (Snits) 0-1, Cor Kooistra (Nijlân) – Piet Sikma (Hartwert) 1-0, Ype Boelens (Menaam) – Frans Kingma (Jorwert) 1-0, Klaas Wiersma (Nijbeets) – Siebren Dyk (Jorwert) 0-1.

Stân: Couperus en Kooistra 3; Sikma 2; Boelens, Dyk, Van der Meer en Wiersma 1; Kingma 0.