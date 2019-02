Crowdfunding moat karriêre fan Olympyske topsporter rêde

It is in ferhaal dat sa ferfilme wurde kinne soe troch Hollywood, it ferhaal fan de Nederlânsk-Ganeeske skeletonner Akwasi Frimpong. As nasjonaal sprintkampioen by de jongerein hie Frimpong (32) mar ien dream: om ea nei de Olympyske Spullen te meien.

Frimpong groeide op yn de Bijlmer en waard al gau in rolmodel foar in protte minsken yn syn omjouwing mei syn positivisme, wilskrêft en berettens om dy iene grutte dream wier te meitsjen. Dat de wei nei de Olympyske Spullen soms wol in hiele bysûndere wêze kin, bewiisde Frimpong dy’t in opmerklike rûte ôflei. As topsprinter rekke er blessearre sadat er yn 2012 net mei koe nei de Spullen fan Londen mei it Nederlânsk estafettetiim ûnder lieding fan earder Nederlânsk sprintkampioen Troy Douglas.

De teloarstelling dêroer bliek yn it gefal fan Frimpong de oanset ta in bysûndere feroaring doe’t er fanwege syn faasje frege waard om ûnderdiel út te meitsjen fan it Nederlânsk bobslydtiim ûnder lieding fan Ivo de Bruin. It siet Frimpong wer net mei, want it tiim wist him net te kwalifisearjen foar de Spullen fan 2014 fan Sotchi. De lang koestere dream liek as in nachtkears út te gean.

Akwasi kaam lykwols yn oanrekking mei de sport skeleton en fûn dêr syn nije passy yn dêr’t er syn faasje en krêft as sprinter yn brûke koe. De Disney-film Cool Runnings út 1993 oer in Jamaikaansk bobslydtiim is eins te ferlykjen mei de wûnderlike karriêre fan Akwasi Frimpong. Hy besleat foar syn heitelân Ghana út te kommen en rjochte dêr de Ghana Bobsled & Skeleton Federation foar op. Yn 2018 kwalifisearre er him einliks foar de Olympyske Spullen fan Pyeongchang en wist sa skiednis te skriuwen foar Ghana mei in oranje tintsje.

Mar it jier nei de Olympyske Spullen is altyd swier foar in topsporter. Net allinnich komt der in sportive dip, der is ek minder omtinken foar de sport. En dat giet op kosten fan de ynkomsten, nettsjinsteande stipe fan promininte eks-topsporters lykas Mark Tuitert en earder al Johan Cruyff.

Akwasi moast in liening fan 30.000 dollar ôfslute om syn Amerikaanske coach Zach Lund, in fenomeen yn de skeletonwrâld, betelje te kinnen foar dizze winter. Mar dat kin net noch in jier. Dêr baalt Frimpong fan, want hy wol tige graach nochris nei de Spullen fan 2022 yn Peking. En net as publykslûker, clown of startfjildfulling, mar foar de medaljes. Fan ’t winter klom er op de wrâldranglist fan plak 99 nei plak 68, wylst de berne Ghanees ek noch wedstriden oersloech. As de progresje oanhâldt, wol Frimpong him rjochtsje op de medaljes by de folgjende Spullen.

Wat er nedich hat? “Likernôch 65.000 euro. Oars moat ik allinnich fan de banen glydzje, mar dêr wurd ik net better fan. Ik train net mear foar it meidwaan – dat haw ik al berikt en dat wie moai – ik wol mear: medaljes.” Om dat te realisearjen is der in crowdfunding-kampanje opstart. Frimpong kin no ek rekkenje op stipe: sympatisanten as Frits en Barbara Barend lykas de foarsitter fan it Nederlânsk bûn Wim Noorman leveren al in bydrage oan de kampanje. Mar it is spitigernôch noch lang net genôch om syn karriêre rêde te kinnen.

Besjoch in filmke oer Frimpong op YouTube.