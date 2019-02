Burchwerter boeresoan hold regaad by ProRail

Pier Eringa, direkteur fan spoarbedriuw ProRail: “ProRail wie tefolle in risikomijende organisaasje. Problemen mei it feilichheidssysteem fan de Schipholtunnel soargen der in pear jier lyn foar dat der tsientallen kearen yn it jier gjin treinen rieden nei it fleanfjild, wylst der neat te rêden wie. Fansels binne regels en protokollen fan grut belang, mar it soe wolris wat minder kinne. Minsken moatte it oandoarre om harren eigen ferstân te brûken.”

