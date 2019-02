Bêste debattearders yn Easterwâlde, bêste sprekker yn Snits

It Stellingwerf College yn Easterwâlde hat it bêste jonge debattalint fan Fryslân. Dat wie de útkomst fan de Fryske foarkrich fan Op weg naar het Lagerhuis. Seis skoallen foar fuortset ûnderwiis diene dêroan mei.

Al 21 jier organisearret BNNVARA de syktocht nei de ‘beste debatschool van Nederland’. Ut sa’n twatûzen learlingen wurdt boppedat de bêste sprekker fan Nederlân keazen.

By de Fryske foarkriich yn it Provinsjehûs op 4 febrewaris 2019 kaam it Stellingwerf College as bêste út ’e bus. Dat team giet troch nei de lanlike achtste- en kwartfinalen yn Hilversum.

De bêste taspraak waard holden troch Rinske Perdijk fan RSG Magister Alvinus út Snits.