Aant Mulder: Skriuwersboun, Sis Tsiis is jimme kâns!

Kollum

Skriuwersboun, Sis Tsiis is jimme kâns!

Okkerwyks stie it lêzen en skriuwen fan it Frysk wer aardich sintraal. Ik seach in artikel yn ’e Ljouwerter Krante fan 13 febrewaris, dêr’t yn stie dat it in gouden tiid foar de Fryske berneboeken is. Dat artikel gie oer de Simke Kloostermanpriis, de literatuerpriis foar berne- en jongereinboeken dy’t ienkear yn de trije jier útrikt wurdt. Diskear binne wol fjirtich oarspronklik Fryske wurken nominearre foar dy priis en dat is, ferlike mei oare kearen, in protte. Tagelyk lês ik dat it net allinne in protte binne, mar dat it ek hiele goede boeken binne. Der is ferskaat en der binne dúdlik boeken foar bern en foar jongerein by. De priis dy’t op 17 maaie útrikt wurdt smyt 5000 euro op. De lêste winners wiene Hanneke de Jong, Trettjin dagen om in spetterjend feest te organisearjen (2016), Thys Wadman, De oerwinnings fan Tido Houtsma (2013) en Hanneke de Jong, Salsafamke (2010). Dat binne neffens my stik foar stik aardich bekende skriuwers en aardich bekende boeken. Dat ik bin benijd.

Dy kollum hat It Skriuwersboun dus grif in pear sinten foar deltelle moatten!

Moai, dat it sa goed giet mei de literatuer. Hoewol, hast tagelyk die lykwols bliken dat party skriuwers dêr oars oer tinke. Op tongersdei 14 febrewaris organisearre It Skriuwersboun in jûn oer Polityk moetet literatuer. Ik hie derby wêze wollen, mar dat mislearre. No moast ik it ferhaal út de krante fan 15 febrewaris helje. Der wiene fiif listlûkers fan politike partijen delkommen en dy waarden befrege. Dy listlûkers wurde yn de krante neamd. Datselde jildt foar Pier Bergsma fan de Ried fan de Fryske Beweging en Hans van der Velde fan de Fryske Akademy. Skriuwers wurde yn dat artikel net neamd. No ja, ien dan, Douwe Kootstra dy’t sei dat er net mear skriuwt, omdat er in reedlike beleanning ha wol en dat soks der net mear yn sit. Sa stiet it alteast yn ’e krante. Lit him no krekt in kollum foarlêze meie. Dy kollum hat It Skriuwersboun dus grif in pear sinten foar deltelle moatten! Ik begryp dat dy jûns mar oer in pear dingen praat waard. Dat binne de ferkeapsifers, hoe’t minsken oan it lêzen fan Fryske boeken krige wurde kinne en dat it allegearre neat wurdt as net wat mear Friezen de eigen taal wat better leare te lêzen. Ik lês neat oer hokker skriuwers der binne en wat dy wolle, hokker plannen oft se ha. No ja, útsein Douwe Kootstra dus. En dat wylst guon útjouwers sizze dat 2018 in goed boekejier west hat mei treflik nij wurk, ek foar folwoeksenen. Sjoch yn it 0-nûmer fan De Nije: ‘In soarte fan bûgjen’.

Ik leau dat as ik der al west hie, dat ik dan grif net fleurich werom nei de Súdwesthoeke tariden wie. Fansels, boeken moatte ferkocht wurde, mar skriuwers binne dochs wat mear as gewoane winkellju. Ik miende dat ik Trinus Riemersma wolris sizzen heard ha der er skreau om te skriuwen en dat er dat ek dwaan soe as er gjin lêzers hie. Dat heart dochs ek wat by keunstners: skriuwe, skilderje, byldhouwe ensafierder om’t se net oars kinne, om’t se net oars wolle en dat it jild letter wol komt of net. Foarbylden fan earder en letter binne der genôch. Fansels soe in ynstânsje foar de promoasje fan de boeken fertuten dwaan kinne. Dat waard dy jûns ek sein. Tagelyk bliuwt it in feit dat mar krekt wat mear as de helte fan de Friezen goed Frysk lêze kin, wylst mar sa’n 10/15 prosint it Frysk skriuwe kin. Dat docht bliken út Taalatlassen en Taalsosjologyske Surveys.

Hawar, sa’t ik al sei, it giet dus goed mei de berne- en jongereinboeken. Ik bin der wis fan dat dat troch goed ûnderwiis komt. Der binne aldergelokst dochs wol aardich wat skoallen, dy’t omtinken ha foar it Frysk, skoallen dy’t oantrúnje ta it lêzen fan boeken. Dat binne dus berne- en jongereinboeken. Dat oantrúnjen rekket mei it âlder wurden op de eftergrûn. Skoallen dogge der dan ommers hieltyd minder ta. De Afûk hie earder yn Fryske kursussen foar folwoeksenen ek mear omtinken foar Fryske literatuer as no. Wat no noch oan ’e oarder komt mei hast gjin namme mear ha. Underwiis dus! Dat kin en moat better, yn alle gefallen as it om it Frysk giet. Dêrom moatte we op sneon 9 maart allegearre nei it Saailân ta, de skriuwers foarop! Doch dat. Meitsje der in ludike aksje fan! No’t ik it ûnderwiis neamd ha, kom ik oan de taal sels ta.

Dêr lês ik ek nijsgjirrige dingen oer. Yn 2015 hat de Fryske Akademy in beheinde staveringsferoaring útsteld. Tagelyk waard in foarkarswurdlist opsteld, dêr’t it de bedoeling fan is dat dy yn alle gefallen yn it ûnderwiis en troch amtlike ynstânsjes brûkt wurdt. Dy feroaringen binne sûnt op taalweb.frl werom te finen. Dy útstellen doedestiden kaam dalje op. Ik ha deroan meidien. Doe’t Provinsjale Steaten besleaten te dwaan wat de Fryske Akademy útstelde, ha ik dat beslút akseptearre. Sa wurket dat, demokratysk besjoen. Op kursussen jou ik systematysk omtinken oan de stavering fan 2015 en de foarkarswurdlist. Ik begryp bêst dat we as we prate allegearre in eigen kleure Frysk brûke. Dêr is neat mis mei, Wat net begrepen wurdt, kin daliks útlein wurde. Wat it lêzen en dus it skriuwen oanbelanget leit it lân der wat oars hinne. De lêzers moatte dan sels mei de teksten rêde. Hieltyd oare foarmen meitsje dat allegearre wat lestiger, net foar de betûfte lêzers mar wol foar al dy oaren. As we wolle dat we allegearre wat mear mei-inoar it Frysk brûke, it wat mear lêze en skriuwe, dan moatte we de latte net te heech lizze wolle. Dan is dy advyslist in goed ding. Ik ha it dan net oer dichters en skriuwers dy’t dialekten of oars kleure wurden yn gedichten, ferhalen en romans brûke. Soks heart wat my oanbelanget by it kreative proses.

Alles moat kinne, mar it hinget al wat ôf fan omstannichheden. Dat guon skriuwers noch altyd fêsthâlde oan dy pre-2015 stavering is yn dit ljocht dochs wol wat nuver (Sjoch https://www.itnijs.frl/2019/02/mei-inoar-de-skouders-derunder/ en dan de ynstjoerde reaksje dêrop). Nuver, om’t der dochs al sa’n bytsje skriuwers en lêzers binne. Dat dwaan en litten wurket grif net lêsbefoarderjend. Ik soe sizze: doch mei oan de stavering fan 2015 en brûk de foarkarstavering en doch it oars as it om it gedicht, ferhaal of roman oars moat. It wurdt tiid dat it Skriuwersboun mei dy âldfrinzige ou gewoan Skriuwersbûn mei de hjoeddeiske û wurdt!

Aant Mulder fan Balk hold dit praatsje op sneon 23 febrewaris yn syn fêste rubryk Taalferoaring op Radio Spannenburch. Dy stjoert sneons fan 15.00-16.00 it programma ‘Gewoan Frysk’ út. Dat wurdt moandeis fan 9.00-10.00 werhelle.