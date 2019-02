Aant Mulder: Ien Fries, allegearre Friezen

Kollum

Ien Fries, allegearre Friezen, dat soe hast de útkomst wêze kinne fan alle aksjes om genealogyske ûndersiken hinne. Friezen ha mear as in bytsje belangstelling foar dat soarte fan ûndersiken oangeande har komôf. Dat begjint al as we mei oaren yn ’e kunde komme wolle. Wy fertelle dan graach fan wa’t we ien binne en wêr’t we weikomme. Dan docht ornaris rillegau bliken dat we faak en folle famylje faninoar binne. Hjoed-de-dei kinne sokke petearen hieltyd faker ûnderboud wurde mei genealogyske ûndersiken. Party minsken ha dêr aardichheid oan en Tresoar stipet dat omraak. Der binne ek aardige resultaten te melden. Ik tink oan reedrider Sven Kramer en turner Epke Zonderland dy’t yn de fierte neven faninoar binne. Abe Lenstra en Atsje Keulen-Deelstra binne oare foarbylden fan dy besibbens. Wat it útsykjen fan soks oanbelanget moat Pieter Winsemius fansels neamd wurde. Dy makket dêr suver deiwurk fan. Troch syn ûndersiken en dy fan oaren, dêr’t ik aanst noch wol oer op ’e tekst reitsje, hat it der alles fan dat hast alle Friezen fan earder en letter oaninoar besibbe binne.

Dêr bliuwt it net by. Bekende Nederlanners krije ek hieltyd mear omtinken foar it eigen ferline. Pieter Winsemius ha ’k al neamd. It seit himsels dat sa’n man it eigen komôf ek bestudearre hat. It doch bliken dat er Fryske foarfaars hat. Sneupe is ien ding, skriuwe oer datsoarte fan ûnderwerpen is in hiel oar o-heden. Winsemius hat dat dien. In moai foarbyld dêrfan is syn boek Niet zonder tranen dat oer Arnoldus Winsemius, in sibbe út de santjinde iuw giet. Der binne mear dy’t oer it ferline fan de eigen famylje boeken skreaun ha. CDA-fraksjefoarsitter Sybrand van Haersma Buma is ek sa’n man. Dy hat yn ’e mande mei in efterneef in boek skreaun oer Gerlacus Buma, in foarfaar, dy’t as Fryske patrisiërssoan yn it leger fan Napoleon en Willem I tsjinne hat.

Hieltyd mear minsken ûntdekke dat se fan Frysk komôf binne. Wy ha der aardichheid oan. Yn 2015 sette Tresoar en it lokaasjeteaterselskip PeerGroup Grutte Pier ‘DE FAMYLJE’ op. It joech minsken de mooglikheid om leechdrompelich út te sykjen, útsykje te litten oft se wol of net famylje fan Grutte Pier binne. It die bliken dat it mear as in pear wiene, om krekt te wêzen 2070. Dêr hearre bekende en minder bekende nammen by. Ik neam de sjonger en toanielspiler Tim Douwsma, de sterkste man Wout Zijlstra, de romtefarder André Kuipers, mar ek de shorttracker Sjinkie Knegt, topmodel Doutzen Kroes en fansels ús waarman Piet Paulusma! Op 19 juny 2016 (heitedei) kamen ferskate fan de nij ûntdutsen famyljeleden yn Kimswert gear foar in famyljedei Allegearre Friezen yn ieren en sinen dus.

En as dat noch net genôch is, waard ferline jier troch it CBG (Sintrum foar famyljeskiednis), Tresoar en HCL (Histoarysk Sintrum Ljouwert), ûnder de namme Famillement 2018 in grut famyljehistoarysk barren organisearre, in barren, dêr’t ek it Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy yn behelle waard. Dy famyljehistoaryske dei waard op in snein yn juny yn Ljouwert holden. Der kamen sa’n 3100 minsken op ôf dy’t dêr niget oan hiene. Dat wiene allegearre minsken dy’t mear witte woene oer stambeamûndersyk en komôf. It sil jimme grif gjin nij dwaan dat Pieter Winsemius ien fan de sprekkers wie. Dêr waard ek buorkundich makke, dat Sven Kramer, Suzanne Schulting en Jorrit Bergsma fiere famylje faninoar binne. Op dat Famillement kamen fierder ek de mooglikheden fan DNA as it giet om genealogysk ûndersyk, oan ’e oarder.

No wie my earder al opfallen dat aardich wat minsken Fryske foarfaars ha. Troch boeken, stúdzje en ûndersyk lykje dat der hieltyd mear te wurden. Dêr moast ik wer oan tinke, doe’t ik fan de NPO2-searje ‘Verborgen Verleden’ de ôflevering oer Gerrit Zalm seach. Dy âld-minister en -bankman hie ek it Grutte Pierbewiis ha kinnen. Syn mem komt fan Koudum en fia har stammet Gerrit Zalm streekrjocht ôf fan de heit fan Grutte Pier. Dat waard yn dat programma dúdlik. De ein liket derfan wei te wêzen. Hieltyd mear minsken wurdt it dúdlik dat se in soarte fan Frysk komôf ha. Eins is dat net iens nuver. Wa’t tinkt in Nederlânsk komôf te hawwen, is gau klear mei syn stambeam. Dy kinne mar in pear hûndert jier yn de tiid werom. Nederlanners dogge ommers noch mar sûnt de tiid fan de Tachtichjierrige Oarloch mei. Dat is de tiid fan de Republyk fan de Sân Feriene Nederlannen. Foar dy tiid hiene we Hollanners, Siuwen en mear fan dat soarte fan groepen. Mei de Hollanners kinne we yn alle gefallen fierder yn de tiid werom. Rûchwei sa’n tûzen jier. Dat is de tiid fan Durk III, dy’t it om it jier 1000 hinne mooglik makke dat de sompen yn ’t westen it begjin fan Hollân waarden.

No wit ik wol dat we mei Grutte Pier net fierder weromkomme as om 1500 hinne. Wat soe it moai wêze as we noch fierder yn ’e tiid werom om komôf sykje kinne soene. Dat wurdt lykwols helte lestiger. Wat fierder tebek, wat minder der opskreaun is. Faaks dat DNA útkomst bringe kin. Hawar, ik ha net meidien oan Famillement, dat it krekte wit ik dêr net fan. As dat lykwols slagje soe, wurdt it tal minsken dat fan syn Frysk komôf op ’e hichte is grif noch folle grutter. De Friezen wenje hjirre ommers al fan foar de jiertelling ôf. Wy witte fierder dat nei de Romeinske tiid te uzes Friezen, Saksen en Franken wenje en dan giet it benammen om de Friezen en Saksen. De Friezen ha doedestiden kâns sjoen om in aardich grut gebiet te beskreppen, fan Sincfal oant Wezer. Dat wiene de tiden fan Aldgillis en Redbad. En no’t ik it dochs oer ús Fryske keningen ha, bin ik benijd wannear’t de earste neikommelingen fan harren buorkundich makke wurde. Der komme sa grif noch mear dy’t witte dat se fan Frysk komôf binne. Ik sei it al: ien Fries, allegearre Friezen.

Aant Mulder fan Balk hold dit praatsje op sneon 2 febrewaris yn syn fêste rubryk Taalferoaring op Radio Spannenburch. Dy stjoert sneons fan 15.00-16.00 it programma ‘Gewoan Frysk’ út. Dat wurdt moandeis fan 9.00-10.00 werhelle.