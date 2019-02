9 maart: demonstraasje foar bettere lessen Frysk

De aksjegroep Sis tsiis organisearret op 9 maart yn Ljouwert in demonstraasje. De demonstraasje tsjinnet as protest tsjin de minne situaasje fan it Frysk op skoallen yn Fryslân. De aksjefierders wize derop dat it Frysk al 38 jier lang in skoalfak is, mar dat 85 persint fan ‘e bern fan skoalle komt sûnder Frysk skriuwe te kinnen. Foar it Nederlânsk soe soks ûntinkber wêze. “Fan lykberjochtiging is noch lang gjin sprake”, konkludearje de organisators op harren webside.

Klik hjir foar mear ynformaasje: www.sistsiis.frl.