2 – 31 maart: Moanne fan it Fryske boek

De Moanne fan it Fryske boek set dit jier útein mei in Boekebal op sneontejûn 2 maart yn Neushoorn yn Ljouwert.

De spikerhurde rock-’n-roll dy’t dêr spile wurde sil is alhiel yn de styl fan it kadoboek Rosmos fan Willem Schoorstra. Dat is in spannende en humoristyske roman, dy’t him ôfspilet yn de ‘ûnderklasse’ fan de maatskippij. It is in ferhaal oer frouljushannel, moard, loyalens en komôf. By oankeap fan € 12,50 oan boeken kriget men it fergees derop ta.

It earste eksimplaar fan Rosmos sil op it Boekebal oan deputearre Sietske Poepjes oerlange wurde. Fierder binne dêr mastertatoeëarder Rinto, dy’t smoute ferhalen fertelt en de Junkyard Dogs mei muzyk dy’t de spesy tusken de stiennen wei spylje sille.

De ynrin is fan 20.00 oere ôf en it programma begjint om 20.30 oere. De yntree is fergees.

Neushoorn is oan it Ruiterskwartier 41 yn Ljouwert.