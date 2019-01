Wêr komme wy wei?

Op 6 febrewaris begjint de Academie van Franeker mei syn earste kursus: het Begin. Fjouwer betûfte sprekkers sille elts har ljocht skine litte oer de fraach hoe’t minsken yn it fiere en heine ferline oer harren oarsprong tochten.

“Nee, dit is gjin kursus genealogy”, seit de kursuskoördinator, prof. Rolf Bremmer. “Mar it hat der wol wat mei te krijen. As minsken binne wy nijgjirrich nei ús komôf. ‘Mem, wêr kom ik eins wei?’ is in bekende bernefraach. Dan giet it oer in yndividu. Mar groepen binne likegoed nijsgjirrich nei harren komôf. Yn de midsiuwen, bygelyks, tochten de Friezen dat hja ôfskaaiden fan Friso, in oanfierder dy’t oarspronklik út Yndië wei kaam. Neffens de ferhalen strâne er mei syn skip op ’e Fryske kust en neamde er it skoandere lân nei himsels.”

Sûnt syn weroprjochting yn febrewaris 2018 hat de Academie van Franeker ferskate publykskolleezjes organisearre. Yn de moannen july en augustus wiene der de loftige ‘Simmerjûn-kolleezjes’, mei gâns flecht op ’e koai. Yn de hjerst waarden twa goedbesochte kolleezjes holden oer it fersâltsjen en yn jannewaris 2019 twa oer de ‘Brexit’. Bremmer: “De namme seit it al, publykskolleezjes binne foar in breed publyk. Eltsenien is wolkom en kin oanskowe foar in noflike jûn ‘te akedeemjen’.”

Yn de fjouwerdielige kursus ‘Het Begin’ wolle wy wat djipper yn ’e stof dolle. Dêr binne twa heechleararen út Grins (in semitikus en in klassika) en twa út Leien (in Aldgermanist en in biolooch) foar útnûge. Dy sille fjouwer ferskillende ferhalen oer ús oarsprong behannelje: it begjin fan ’e wrâld en de minskheid sa’t dy neffens de Israeliten, de âlde Griken en de âlde Germanen stal krige hat. As lêste komt Charles Darwin oan bod. Dat de minske net skepen wie mar fan ’e aap ôfstamje soe, sloech yn as in bom yn de westlike wrâld.”

Dielnimmers oan de kursus – dy’t yn it Hollansk jûn wurde sil – moatte har yn it foar opjaan. By de kursus krije se in syllabus (in klapper mei lêsmateriaal en eftergrûnynformaasje). Nei ôfrin ûntfange alle dielnimmers in offisjeel sertifikaat fan de Academie van Franeker. Foar mear ynformaasje, sjoch www.academiefraneker.nl.