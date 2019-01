Waarpraatsje: woansdei wat sinne

DE JOUWER – Nei in drûge jierwiksel en in hiel kreaze nijjiersdei sjogge wy ek woansdei sa út en troch de sinne.

Yn ’e nacht fan tiisdei op woansdei wikselje bewolking en opklearringen inoar ôf. Der kin in lyts buike falle. De noarde- oant noardwestewyn is frij krêftich, by de kust lâns krêftich oant hurd. It wurdt om de 4 graden hinne.

Woansdei bliuwt it, sa goed as, drûch en de sinne sil sa út en troch ek te sjen wêze. De noardewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich oant hurd. Yn ‘e rin fan ‘e dei jout de wyn him wat del. It wurdt 7 graden.

Fan tongersdei ôf komt it skiere waar wer werom.

Elkenien folle lok en seine yn it nije jier!

Jan Brinksma