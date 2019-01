Waarpraatsje: Woansdei noch myld

DE JOUWER – It waar feroaret stadichoan, mar woansdei is it noch myld.

Yn ’e nacht fan tiisdei op woansdei is de loft berûn en kin it sa út en troch wat storeine. De súdwestewyn is matich, boppe de Iselmar frij krêftich en by de kust lâns krêftich. It wurdt in graad as 5.

Woansdei is de loft ek berûn. Wat storein is net hielendal útsletten. Yn ’e jûn sil it in skoft reine. De wyn komt út it súdwesten en is matich oant frij krêftich, boppe de Iselmar en by de kust lâns krêftich en miskien wol hurd. It wurdt 7 graden.

Fan tongersdei ôf wurdt it kâlder en kwakkelich waar.

Jan Brinksma