Waarpraatsje: Wintersk

DE JOUWER – Nei in lange rite mei myld en skier waar wurdt it no in stik kâlder, mar reedride is noch te folle frege.

Yn ’e nacht fan woansdei op tongersdei binne der opklearringen mar der kin ek in bui falle. De weste- oant súdwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt om de 3 graden hinne.

Tongersdei wikselje bewolking en winterske buien mei hagel en wiete snie inoar ôf. In klap tonger is ek net útsletten. De wyn giet fan it súdwesten nei in noardwesten en is swak oant matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich en letter miskien wol hurd. Der is boppedat kâns op (swiere) wynstjitten. De temperatuer leit om de 4 graden hinne.

Fan freed ôf bliuwt it inkelde dagen drûch. Yn ’e nachten friest it in bytsje en oerdei leit de temperatuer boppe nul.

Jan Brinksma