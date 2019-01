Waarpraatsje: Wintersk mei komplikaasjes

DE JOUWER – Nei in iiskâlde nacht (Ljouwert -10,2) en in sneon mei mear sinne as ferwachte waard, wie it snein krekt oarsom. Der wie mear bewolking as tocht waard. It bliuwt foarearst wintersk mar wol mei de nedige komplikaasjes.

Yn ’e nacht fan snein op moandei is it helder, mar der is ek kâns op bewolking. Op guon plakken soe wat damp ûntstean kinne. De swakke wyn komt út ferskate rjochtingen, mar giet yn ’e rin fan ’e nacht nei it súdwesten. De temperatuer leit, ôfhinklik fan wol of gjin bwolking, tusken de -2 en -8 graden.

Moandei is de loft berûn en soe it wat reine kinne. De sude- oant súdwestewyn is swak oant matich. It wurdt om de 4 graden hinne.

Tiisdei is der kâns op snie, miskien wol fan betsjutting. Dernei is de ferwachting tige ûnwis.

Warskôging: moandei soe it troch wat rein op guon plakken glêd wurde kinne.

Jan Brinksma