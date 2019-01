Waarpraatsje: Tiisdei kâns op snie

DE JOUWER – Nei al wer in kâlde nacht (Ljouwert -7,8, Starum -6,9 en Flylân -6,2) wie it moandei teiwaar. Tiisdei is der kâns op snie. It bliuwt kwakkelich.

Yn ’e nacht fan moandei op tiisdei is de loft berûn, mar inkelde opklearringen binne ek net hielendal útsletten. De wyn giet nei it suden en wurdt matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om de -3 hinne.

Tiisdei is de loft berûn en letter kin der faaks wat snie falle. Hoefolle snie oft der falle sil, is tige lestich oan te jaan. De sudewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit krekt boppe it friespunt.

Nei tiisdei bliuwt it wintersk, mar in echte froastperioade sit der net yn.

Warskôging: Tiisdei kin it troch snie glêd wurde.

Jan Brinksma