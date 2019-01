Waarpraatsje: (Tige) kâlde nacht

DE JOUWER – Nei in skiere, kâlde woansdei krije wy in (tige) kâlde nacht. Dêrnei bliuwt it kwakkelich.

Yn ’e nacht fan woansdei op tongersdei binne der flinke opklearringen, mar wat bewolking is net útsletten. Op guon plakken kin damp ûntstean. De wyn komt út it noardeasten en is swak oant matich. Letter komt de wyn út ferskate rjochtingen en wurdt swak. Ofhinklik fan bewolking of opklearringen wurdt it tusken de -3 en -10 graden.

Tongersdei kin it earst noch dampich wêze. Letter skynt de sinne mar yn ’e rin fan ’e dei nimt de bewolking ta. De swakke wyn komt út ferskate rjochtingen. De temperatuer bliuwt, nei alle gedachten, de hiele dei krekt ûnder it friespunt.

Freed is it ek noch wintersk, mar de temperatuer komt dan oerdei boppe nul.

Warskôgingen:

Troch snieresten en befriezing fan wiete diken kin it glêd wêze.

Troch damp is der fannacht en moarntemoarn op guon plakken min sicht.

Jan Brinksma